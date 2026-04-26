Presunto Multihomicida de La Nogalera, Jalisco, fue Capturado y Trasladado a Puente Grande

Fue capturado y trasladado al penal de Puente Grande el presunto multihomicida de La Nogalera.

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Se trata de Jonathan Arturo “N”, quien habría participado en la agresión con arma blanca contra cinco personas ocurrida el pasado 20 de abril, crimen que cobró la vida de dos hombres y una mujer; esta última, además de haber sido asesinada, también fue víctima de abuso sexual.

La Fiscalía de Jalisco informó que el ahora imputado, en compañía de otro sujeto aún por identificar, ingresó al inmueble ubicado en Guadalajara y señalado como punto de venta de droga.

¿Cuál es la situación legal actual de Jonathan Arturo “N”? Foto: N+

Al llegar, se identificaron como integrantes de un grupo delictivo para inspeccionar las actividades en el lugar.

Posteriormente, las personas que estaban al interior de la casa fueron atacadas y, una vez que los dos agresores salieron de la vivienda, le prendieron fuego para borrar la escena del crimen.

¿Cuál es la situación legal actual de Jonathan Arturo “N”?

Jonathan Arturo “N” ya es investigado por los delitos de homicidio calificado, feminicidio y homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que se encuentra en custodia y a la espera de que un juez defina su situación legal en los próximos días.

Por este hecho, dos personas más resultaron con lesiones graves, mismas que tuvieron que ser trasladadas a un puesto de socorros para su atención y recuperación médica.

Recientemente, la Fiscalía del Estado informó que uno de los hombres y la mujer que fallecieron en este multihomicidio ya fueron identificados y entregados a sus familiares.

Asimismo, se descartó que alguno de ellos tuviera antecedentes penales, debido a que el inmueble fue relacionado con el consumo de drogas y actividades de narcomenudeo.

La casa de dos pisos, pintada de color verde, permanece resguardada mientras continúan las investigaciones y se busca dar con el paradero del segundo implicado en crimen.

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