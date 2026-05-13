A un Año del Asesinato de Valeria Márquez Aún No Hay Detenidos

El asesinato de Valeria Márquez se convirtió en uno de los feminicidios más mediáticos de Jalisco y, a un año de lo sucedido, el caso continúa abierto.

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El 13 de mayo de 2025, la creadora de contenido y modelo, de entonces 23 años, realizaba una transmisión en vivo desde su estética, ubicada en una plaza comercial de la avenida Servidor Público, en Zapopan, cuando un hombre que se hizo pasar por repartidor entró al local y le disparó de manera directa. El sujeto escapó a bordo de una motocicleta; todo quedó grabado.

Así avanza el caso a un año del feminicidio

A un año, la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la carpeta de investigación y no hay detenidos, aunque hay un equipo enfocado exclusivamente en el caso.

“Sí se nos ha complicado por las circunstancias, por el hecho pero sí ha habido avances, yo les solicitaría que me permitieran para la próxima semana darles un extracto de lo que sí les podemos informar”, destacó Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco.

Se espera que sea el próximo jueves se den a conocer los avances que hay en la investigación por este caso. Además, a un año del homicidio de Valeria Márquez, su salón de belleza continúa con sellos de aseguramiento por parte de la Fiscalía de Jalisco.

Alejandra Parra Grande / N+

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