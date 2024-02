Chofer de Transporte Público Deja Prensada a una Mujer tras Discusión

Una pelea entre un chofer de una unidad de transporte público y un auto de alquiler terminó con una mujer prensada en los cruces de Salvador López Chávez y González Gallo, en la colonia Quinta Velarde de Guadalajara.

La mujer afectada narró cómo ocurrió la agresión por parte del operador de la unidad.

Desde la parte de atrás, el camionero venía peleando con mi esposo. Llegamos y me bajé a comprar unas bolas dulces. Cuando me acerqué con mi esposo, el camionero me prensó.