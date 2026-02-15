Falla en Tanque Generará Cortes de Agua en Zapopan; Estas son las Colonias Afectadas

A través de sus redes sociales, el SIAPA informó que, debido a una intervención emergente en el Tanque Belenes, resultó afectado el cárcamo Federalistas, el cual abastece mediante bombeo al “Tanque Federalistas I”.

En la publicación se señaló que diversas colonias de Zapopan experimentarán baja presión en el suministro de agua y en algunos casos la suspensión temporal del servicio

Diversas colonias en Zapopan se verán afectadas por falla. Foto: N+

¿Cuáles serán las colonias de Zapopan afectadas?

Altagracia

Cañadas San Lorenzo

Colinas del Rey

Coto Almendros

Coto Altavista

Coto Argenta

Coto Boreales Residencial

Coto Miralto Residencial

Coto Real del Bosque

Coto Sotavento Residencial

Coto Vitana Residencial

Fraccionamiento Bosques Valdepeñas

Francisco Villa Las Palmas

Haciendas del Valle

La Cima

Lomas de Zapopan

Punta Valdepeñas

Real Valdepeñas

Savia Tulipán

Savia Orquídea

Rinconada San Isidro

Zapopan Industrial Norte

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua potable?

Se estima que el suministro quede normalizado durante la noche del martes 17 de febrero. En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida 073.

