Falla en Tanque Generará Cortes de Agua en Zapopan; Estas son las Colonias Afectadas
Una falla en el Tanque Belenes afectó al cárcamo Federalistas y al “Tanque Federalistas I”, dejando colonias de Zapopan con baja presión y cortes de agua
A través de sus redes sociales, el SIAPA informó que, debido a una intervención emergente en el Tanque Belenes, resultó afectado el cárcamo Federalistas, el cual abastece mediante bombeo al “Tanque Federalistas I”.
En la publicación se señaló que diversas colonias de Zapopan experimentarán baja presión en el suministro de agua y en algunos casos la suspensión temporal del servicio
¿Cuáles serán las colonias de Zapopan afectadas?
Altagracia
Cañadas San Lorenzo
Colinas del Rey
Coto Almendros
Coto Altavista
Coto Argenta
Coto Boreales Residencial
Coto Miralto Residencial
Coto Real del Bosque
Coto Sotavento Residencial
Coto Vitana Residencial
Fraccionamiento Bosques Valdepeñas
Francisco Villa Las Palmas
Haciendas del Valle
La Cima
Lomas de Zapopan
Punta Valdepeñas
Real Valdepeñas
Savia Tulipán
Savia Orquídea
Rinconada San Isidro
Zapopan Industrial Norte
¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua potable?
Se estima que el suministro quede normalizado durante la noche del martes 17 de febrero. En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida 073.
