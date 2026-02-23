Suspenden Servicios de Visas en Guadalajara tras Hechos Violentos en Jalisco

Tras los hechos violentos sucedidos el 22 de febrero en el estado de Jalisco, suspendieron servicios de visas en Guadalajara y Tijuana, luego de operaciones de seguridad y la interrupción de viajes.

Los consulados de Estados Unidos y los Centros de Atención al Solicitante suspendieron la atención. Autoridades señalaron que las citas consulares en los centros de atención programadas en la sección consular de Guadalajara, se reprogramarán automáticamente para el 17 de abril de 2026.

¿Cómo se podrá reprogramar la cita para quienes solicitaron visa?

Quienes solicitaron la visa y tenían programada una cita, recibirán un correo electrónico con la confirmación de la nueva cita.

En caso de que algún solicitante con cita para otra ciudad de México no pueda asistir debido a bloqueos viales u otras demoras en el transporte relacionadas con las medidas de seguridad, puede ingresar a su cuenta y enviar una solicitud de "no acudí a mi cita", al día siguiente de su cita programada. Esto permitirá reprogramar una nueva fecha.

Las autoridades resaltaron que no hay costo para realizar el cambio de la cita.

Karina Fuerte / N+

