Siapa Anuncia Corte de Agua en 74 Colonias de Zapopan: Listado Completo

Al menos 74 colonias de Zapopan no tendrán suministro de agua a partir de este sábado 23 de mayo por ajustes operativos de la CFE en la zona norte de la Ex Villa Maicera.

De acuerdo con el Siapa, la interrupción del suministro será temporal y en algunos casos, solo se presentará baja presión del agua. A continuación te decimos qué colonias se verán afectadas.

⚠️ ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE ⚠️



Por ajustes operativos en los trabajos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó en la zona norte de Zapopan, la paraestatal informó que estas acciones se realizarán el sábado 23 de mayo y no el viernes 22 como originalmente se había… pic.twitter.com/rnCM9Ig4Oy — Siapagdl (@siapagdl) May 22, 2026

Colonias sin agua en Zapopan por trabajos de la CFE

Las 74 colonias que presentarán baja presión del agua o escasez del servicio son las siguientes:

Altavista Poniente

Altagracia

Altamira

Arboledas

Arcos de Zapopan

Argenta Mirador

Borales Residencial

Canteras del Centinela

Cañadas de San Lorenzo

Colinas de San Isidro

Colinas del Rey

Condominio Vista Providencia

Conjunto Patria

Coto Almendros

Desarrollo San Carlos

El Acantilado 2880

El Vigia

Fraccionamiento Centinela 1, 2 y 3

Fraccionamiento Vistas del Bosque

Francisco Villa

Guadalajarita

Haciendas del Valle

Horizontal San Francisco

Jardines de La Patria

Jardines de La Seattle

Jardines del Vergel

Jardines Universidad

Juan Manuel Vallarta

La Cima

La Enramada

La Grana

La Joya

La Vista Residencial

Lagos del Country

Las Palomas

Linda Vista

Loma Real

Lomas de Zapopan

Los Maestros

Mirador de La Cañada

Mirador de San Isidro

Miralto Residencial

Misión del Bosque

Palma Real

Patria Universidad

Praderas del Centinela

Providencia 5ta Sección

Puerta De Hierro (Zona Andares)

Rancho El Centinela

Real de Valdepeñas 1 y 2

Real del Bosque

San Isidro

San José del Bajío

San José Ejidal

San Wenceslao

Santa Fe

Seattle

Santa Margarita 1ra Sección

Tepeyac

UAG (Tecolandia)

Unidad República

Vigusa

Villas de Zapopan

Vista del Bosque

Zapopan Centro

Zona Industrial Norte

Zoquipan

¿Cuándo se establecerá el servicio?

El servicio volverá a la normalidad durante la tarde del 24 de mayo; en caso de requerir pipas gratuitas te sugerimos marcar al SIAPATEL con marcación rápida a través del 073.

"A partir de la conclusión de los trabajos de la CFE, se proyecta un periodo de recuperación en los niveles de agua de 24 horas, por lo que se estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del domingo 24 de mayo", informó el Siapa.



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