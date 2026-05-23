Siapa Anuncia Corte de Agua en 74 Colonias de Zapopan: Listado Completo
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El suministro será intermitente en algunas zonas, mientras que en otras, el servicio estará totalmente suspendido. Toma nota.
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Al menos 74 colonias de Zapopan no tendrán suministro de agua a partir de este sábado 23 de mayo por ajustes operativos de la CFE en la zona norte de la Ex Villa Maicera.
De acuerdo con el Siapa, la interrupción del suministro será temporal y en algunos casos, solo se presentará baja presión del agua. A continuación te decimos qué colonias se verán afectadas.
⚠️ ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE ⚠️— Siapagdl (@siapagdl) May 22, 2026
Por ajustes operativos en los trabajos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó en la zona norte de Zapopan, la paraestatal informó que estas acciones se realizarán el sábado 23 de mayo y no el viernes 22 como originalmente se había… pic.twitter.com/rnCM9Ig4Oy
Colonias sin agua en Zapopan por trabajos de la CFE
Las 74 colonias que presentarán baja presión del agua o escasez del servicio son las siguientes:
- Altavista Poniente
- Altagracia
- Altamira
- Arboledas
- Arcos de Zapopan
- Argenta Mirador
- Borales Residencial
- Canteras del Centinela
- Cañadas de San Lorenzo
- Colinas de San Isidro
- Colinas del Rey
- Condominio Vista Providencia
- Conjunto Patria
- Coto Almendros
- Desarrollo San Carlos
- El Acantilado 2880
- El Vigia
- Fraccionamiento Centinela 1, 2 y 3
- Fraccionamiento Vistas del Bosque
- Francisco Villa
- Guadalajarita
- Haciendas del Valle
- Horizontal San Francisco
- Jardines de La Patria
- Jardines de La Seattle
- Jardines del Vergel
- Jardines Universidad
- Juan Manuel Vallarta
- La Cima
- La Enramada
- La Grana
- La Joya
- La Vista Residencial
- Lagos del Country
- Las Palomas
- Linda Vista
- Loma Real
- Lomas de Zapopan
- Los Maestros
- Mirador de La Cañada
- Mirador de San Isidro
- Miralto Residencial
- Misión del Bosque
- Palma Real
- Patria Universidad
- Praderas del Centinela
- Providencia 5ta Sección
- Puerta De Hierro (Zona Andares)
- Rancho El Centinela
- Real de Valdepeñas 1 y 2
- Real del Bosque
- San Isidro
- San José del Bajío
- San José Ejidal
- San Wenceslao
- Santa Fe
- Seattle
- Santa Margarita 1ra Sección
- Tepeyac
- UAG (Tecolandia)
- Unidad República
- Vigusa
- Villas de Zapopan
- Vista del Bosque
- Zapopan Centro
- Zona Industrial Norte
- Zoquipan
¿Cuándo se establecerá el servicio?
El servicio volverá a la normalidad durante la tarde del 24 de mayo; en caso de requerir pipas gratuitas te sugerimos marcar al SIAPATEL con marcación rápida a través del 073.
"A partir de la conclusión de los trabajos de la CFE, se proyecta un periodo de recuperación en los niveles de agua de 24 horas, por lo que se estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del domingo 24 de mayo", informó el Siapa.
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