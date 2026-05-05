Profepa Decomisa 99 Aves Silvestres en el Mercado San Juan de Dios en Guadalajara

Un operativo emprendido en el mercado de San Juan de Dios, en Guadalajara, concluyó con el aseguramiento de 99 aves silvestres que eran ofrecidas de manera irregular, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

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Personal de la dependencia llevó a cabo el decomiso en dos locales que no pudieron acreditar el origen legal de los ejemplares, además de mantenerlos sin los anillos de identificación correspondientes.

En uno de los comercios se localizaron ocho ejemplares de periquito catarino y 67 de colorín sietecolores, especie catalogada como sujeta a protección especial. También había dos loros cabeza amarilla, uno cachetes amarillos y dos pericos frente naranja, detalló la Profepa.

En el otro local fue encontrada una jaula con 19 colorines sietecolores.

No se han reportado personas detenidas

Tras este aseguramiento, la Profepa interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por delitos contra el ambiente. No se reportaron personas detenidas.

Los ejemplares quedaron bajo resguardo de una instalación especializada en la atención de fauna silvestre.

La venta de aves es una práctica que caracteriza a ciertos espacios del mercado; sin embargo, para su comercialización, los locatarios deben cumplir con documentación y medidas establecidas por la normativa ambiental vigente.

Jorge Ocegueda / N+ Guadalajara

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