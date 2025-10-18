Tributo a Las Guerreras K-Pop: Continúa Festival Cultural del 450 Aniversario de Aguascalientes

El Festival Cultural por el 450 aniversario de Aguascalientes ya está en marcha y continuará ofreciendo actividades hasta el 31 de octubre.

Durante esta segunda quincena, habrá presentaciones, talleres y espectáculos en distintos puntos de la ciudad, con más de mil actividades distribuidas en 13 festivales que incluyen danza, teatro, música, literatura, cine y artes visuales, así como expresiones comunitarias y tradicionales.

Estos festivales nos dan comunidad y familia, y tendremos por primera vez en la historia de la ciudad espectáculos principales, prioritarios, dirigidos a las infancias, con un festival de las infancias que acercará a todas las niñas y niños a todas las expresiones artísticas Iván Sánchez Nájera, director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC)

El escenario principal es en la Exedra, mientras que otros puntos que recibirán actividades incluyen la Explanada del Templo de San Marcos, la Línea Verde, el Museo Nacional de la Muerte y el Patio de las Jacarandas.

¿Cuáles son las próximas actividades?

Programa destacado del 17 al 22 de octubre:

17 de octubre: Bely y Beto – 19:00 horas

18 de octubre: Festivalito de la Ciudad Tributo a las Guerreras K-Pop – 18:00 horas Tributo a Lara Campos – 18:30 horas Los Patita de Perro – 19:00 horas

19 de octubre: Ángeles Negros – 20:00 horas

20 de octubre: Encuentro Big Hands – 20:00 horas Big Band Oficial Aguascalientes Big Band Universitaria Big Band Jazz COMPÁZ

21 de octubre: DLD – 20:00 horas

22 de octubre: Conjunto Primavera – 20:00 horas

El festival continúa llevando cultura y entretenimiento a toda la ciudad, con actividades para todos los gustos y edades, celebrando la historia y diversidad artística de Aguascalientes.

