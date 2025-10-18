Tributo a Las Guerreras K-Pop: Continúa Festival Cultural del 450 Aniversario de Aguascalientes
Del 17 al 22 de octubre, el Festival Cultural del 450 Aniversario de Aguascalientes ofrecerá conciertos, tributos, espectáculos para niños y actividades artísticas en distintos puntos de la ciudad
El Festival Cultural por el 450 aniversario de Aguascalientes ya está en marcha y continuará ofreciendo actividades hasta el 31 de octubre.
Durante esta segunda quincena, habrá presentaciones, talleres y espectáculos en distintos puntos de la ciudad, con más de mil actividades distribuidas en 13 festivales que incluyen danza, teatro, música, literatura, cine y artes visuales, así como expresiones comunitarias y tradicionales.
Estos festivales nos dan comunidad y familia, y tendremos por primera vez en la historia de la ciudad espectáculos principales, prioritarios, dirigidos a las infancias, con un festival de las infancias que acercará a todas las niñas y niños a todas las expresiones artísticas
Iván Sánchez Nájera, director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC)
El escenario principal es en la Exedra, mientras que otros puntos que recibirán actividades incluyen la Explanada del Templo de San Marcos, la Línea Verde, el Museo Nacional de la Muerte y el Patio de las Jacarandas.
¿Cuáles son las próximas actividades?
Programa destacado del 17 al 22 de octubre:
17 de octubre: Bely y Beto – 19:00 horas
18 de octubre: Festivalito de la Ciudad
Tributo a las Guerreras K-Pop – 18:00 horas
Tributo a Lara Campos – 18:30 horas
Los Patita de Perro – 19:00 horas
19 de octubre: Ángeles Negros – 20:00 horas
20 de octubre: Encuentro Big Hands – 20:00 horas
Big Band Oficial Aguascalientes
Big Band Universitaria
Big Band Jazz COMPÁZ
21 de octubre: DLD – 20:00 horas
22 de octubre: Conjunto Primavera – 20:00 horas
El festival continúa llevando cultura y entretenimiento a toda la ciudad, con actividades para todos los gustos y edades, celebrando la historia y diversidad artística de Aguascalientes.
