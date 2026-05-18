Denuncian Presunta Detención Arbitraria de Activista en Aguascalientes

En Aguascalientes, denuncian una presunta detención arbitraría contra el activista Carlos Darío, a quien su familia reportó como desaparecido. Días después, supo que estaba en el CERESO.

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A Carlos Darío lo buscaron incluso en el Semefo de Aguascalientes y fue su madre quien descubrió que en realidad estaba el CERESO. Cabe recordar que Carlos Darío participó en las manifestaciones contra la visita de Isabel Díaz Ayueso en la entidad.

“Nuestro compañero fue víctima de desaparición forzada, de violencia policial y está siendo presa de una campaña de criminalización a la ciudadanía que se manifiesta y lucha por sus derechos ante las injusticias que la administración del estado de Aguascalientes parece defender”, señaló Adán Guiro, perteneciente a la Juventud Comunista de México.

Caso genera indignación en Aguascalientes

El caso de Carlos Darío, de 27 años, ha generado indignación y acusaciones de "criminalización" por activismo social.

De acuerdo con el testimonio de su madre y organizaciones que acompañan el caso, Carlos Darío participó el pasado 6 de mayo en la protesta contra la funcionaria española, donde manifestantes expresaron su inconformidad frente a la camioneta de la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez.

“El y sus hermanas vienen a protestar el día 6 de mayo, yo sé que sucedieron incidentes leves, nada grave, empezaron a empujar a mis hijas y bueno”, dijo Rosa Elena Castillo, madre de Carlos Darío.

Posteriormente, comenzó una búsqueda en su contra por presuntos daños a las cosas. Sus familiares aseguran que el joven fue detenido por elementos ministeriales de la Fiscalía General del Estado sin identificarse y presuntamente con uso de violencia.

También denuncian que Carlos habría sido obligado a subir a un vehículo y durante los días 8, 9 y 10 de mayo, permaneció incomunicado. Su madre incluso interpuso un reporte de desaparición y señaló que lo buscaron en distintos sitios, incluido el Semefo, hasta que finalmente les informaron que se encontraba en el CERESO.

El miércoles 13 de mayo, se llevó a cabo su audiencia inicial, donde le imputaron delitos relacionados con venta y distribución de narcóticos. Familiares y colectivos, califican el proceso como una represalia y desmintieron la versión de que Carlos intentó huir al momento de la detención.

Su madre afirmó que, el joven atraviesa una situación emocional complicada, pues padece depresión y ansiedad.

Aunque la defensa jurídica evitó detallar la estrategia legal que seguirán, adelantaron que buscarán su libertad inmediata. Además, señalaron que abogados pertenecientes a distintos colectivos ya comenzaron a sumarse al caso.

Asimismo, ya fue presentada una queja ante derechos humanos y el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes acompaña el caso para documentar un posible abuso de autoridad. En redes comenzó a difundirse el hashtag #LibertadParaCarlosDarío, con el que buscan visibilizar el caso y exigir justicia.

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