Colapsa Restaurante en Guadalajara y Deja Dos Personas Lesionadas

La mañana de este miércoles poco antes de las 6:00 horas se registró el derrumbe de una finca ubicada en la colonia La Perla de Guadalajara. Noticia relacionada: Bóveda Colapsa Sobre Hombre Mientras Dormía en su Hogar en Guadalajara

El colapso ocurrió en el cruce de Salvador Quevedo y Zubieta y Toluca, donde vecinos escucharon un fuerte estruendo y salieron para ponerse a salvo. Al llegar al lugar, elementos de Bomberos de Guadalajara confirmaron que se había desplomado parte del techo y de la fachada del domicilio, utilizado como negocio de venta de comida.

No sabíamos, que nomás se escuchó muy fuerte y ya me asomé por el lado de afuera y ya vi que estaba derrumbada la casa de al lado, sí, y ahorita que va a llegar Obras Públicas para checar la estructura de la casa Testigo, presencio el derrumbe

Reportan 2 personas lesionadas por colapso de restaurante

Dos personas que caminaban por la calle resultaron lesionadas de forma leve y fueron atendidas en el lugar. Asimismo, dos automóviles estacionados sufrieron daños: uno por la caída de parte de la estructura de ladrillo y cemento, y otro por un poste de madera derribado durante el colapso.

Se desconocen y únicamente por la afectación del derrumbe se aprecia en la parte exterior una fuga de agua, así como un daño en un poste y dos vehículos que estaban debidamente estacionados Álvaro Díaz de Bomberos de Guadalajara, informó que aún se desconocen las causas del derrumbe



El área quedó resguardada por personal de Gestión de Riesgos, quienes se encargarán de realizar la investigación correspondiente.

