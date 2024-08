Buscan a Primos Desaparecidos; Ambos Son Estudiantes de la UdeG

Dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara están desaparecidos. Desde el pasado 29 de julio no se sabe nada de Elena Janetzi Medina Rodríguez, estudiante de segundo semestre de la Preparatoria Vocacional de la UDG, y de su primo Kevin Ulises Sánchez Rodríguez, estudiante de tercer semestre del Politécnico Matute Remus, ambos con 18 años de edad.

La última vez que sus familiares vieron a Kevin fue el lunes pasado a las 17:30 horas. Salió de su casa sin avisar hacia dónde iba y ya no regresó.

Mi hija lo vio salir, lo vio muy nervioso, como con miedo, indeciso, pero hasta a mi hija le dio miedo, le dio mucho miedo; entró y salió, y se regresó y ya no supo nada de él. Yo me doy cuenta cuando ya no me contesta el celular, como a las 7:12, porque no me contesta, y él siempre me contestaba; es cuando ya empezamos a ver, nos damos cuenta de que estaban desaparecidos los dos. Susana Sánchez, mamá de Kevin Ulises, estudiante desaparecido

En tanto, Elena fue vista por última vez a las 20:30 horas del mismo lunes 29 de julio. Informó a su mamá que acudiría a una plaza comercial ubicada en la colonia Infonavit Río Nilo en Tonalá y desapareció.

Estudiantes de la UdeG desaparecidos

De acuerdo con el papá de la estudiante, el señor Jesús Roberto Medina, al parecer a Elena Janetzi y a su primo Kevin Ulises les ofrecieron un empleo en el que les pagarían entre 6 mil y 7 mil pesos a la semana. Presuntamente, el joven acudió a la cita de trabajo y tres horas después Janetzi fue a buscarlo.

Me empiezo a comunicar con ella a través de mensajes de WhatsApp y me hace mención que va a ir por su primo, que le ofrecieron un trabajo, que nada más va por él y se regresa. Yo, en mi momento de desesperación, le dije dónde estás, qué ubicación tienes, pero ya no me recibía ni llamadas ni mandaba mensajes de texto, me bloqueaban las llamadas. Yo tuve contacto, el último mensaje fue hasta las 11:30 Jesús Roberto, papá de Janetzi, estudiante desaparecida

El papá de Janetzi asegura que ha sido víctima de amenazas justo después de que su esposa interpuso la denuncia ante la Fiscalía del Estado.

Como a la hora yo recibo un mensaje que dice que ya le llamaron de Fiscalía, que por favor retire la denuncia y retire todos los anuncios que estoy haciendo yo por medio de redes sociales porque si no, pues van a matar a mi niña. Fue todo el mensaje que hubo, nunca me pidió que necesitara algo para que me la regresara. Jesús Roberto, papá de Janetzi, estudiante desaparecida

Elena Janetzi mide 1.60, tiene ojos café, pelo negro, es de tez clara y delgada. Además de la preparatoria, también estudia inglés en el PROULEX y vende zapatos por catálogo.

En tanto, Kevin Ulises mide 1.75, tiene el cabello castaño, ojos café, es de complexión delgada y tez morena clara. Desde hace algunas semanas, en sus tiempos libres trabaja como chofer de plataforma.

Iliana Gutiérrez / N+

