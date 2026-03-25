Localizan en Tonalá Camioneta de Carlos Joel y Fernando, Desaparecidos en Tlaquepaque

Desde las 05:00 de la tarde del 21 de marzo, se desconoce el paradero de Carlos Joel Rodríguez Enciso, de 19 años, y de Fernando David Valderrama López, de 46. Sin embargo, este martes, fue hallada la camioneta en la que ellos viajaban, pero no hay pistas de las víctimas.

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De acuerdo con los primeros reportes, ambos viajaban en una pick up blanca. Habían partido desde un punto de Zapopan, hasta que se perdió su pista al desplazarse por la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de Tateposco, en Tlaquepaque.

¿Dónde localizaron la camioneta donde iban Carlos y Fernando?

Alrededor del mediodía, del martes 24 de marzo, policías de Tonalá encontraron la camioneta donde iban Carlos Joel y Fernando. Estaba abandonada en el cruce de las calles Carril y Pino, en colonia La Jauja. También situada junto a la carretera libre a Zapotlanejo, a unos cuatro kilómetros de Tateposco.

Cabe mencionar que las placas de la unidad cuentan con reporte de robo, de acuerdo con la Comisaría Municipal.

Jorge Ocegueda / N+

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