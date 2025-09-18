Desapariciones en Teocaltiche: Casos Se triplican ante Amenazas del Crimen Organizado

Teocaltiche, Jalisco, vive bajo una ola de inseguridad incesante, en la que se han triplicado los casos de personas desaparecidas, ante la amenaza de grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa; en dicho municipio, nadie se atreve a buscarlos, ni autoridades ni colectivos.

Las amenazas del crimen organizado contra las familias de las víctimas, impiden rastrear terrenos, como lo hacen en otras zonas del país.

El caso de Martha Rodríguez Estrada

Tal es el caso de Martha Rodríguez Estrada, quien no ha visto a su esposo desde el 15 de julio de 2025, cuando sujetos con armas largas entraron a su casa, para llevárselo.

Se metieron hasta el cuarto donde estábamos mi esposo y yo, y pues entraron con armas de esas de las largas; uno se fue derechito con mi esposo y le dijeron que iban por él.

Ese día, la policía no llegó y en el Ministerio Público de Teocaltiche no quisieron recibir la denuncia.

Después, Martha Rodríguez Estrada tuvo que enfrentar la indiferencia del municipio de Teocaltiche, porque dieron de baja a su marido, por no presentarse a trabajar.

A las tres faltas que él ya no fue, luego, luego, lo dieron de baja. Yo les dije que si no me podían seguir pagando porque pues yo tenía a mi niña, tengo a mi niña de 11 años todavía conmigo, pero no, me dijeron que no”.

A Martha Rodríguez Estrada le falló el Estado tres veces:

La desaparición de su esposo Nadie lo ha buscado No se hacen cargo de ella y su familia

Alcaldesa de Teocaltiche evade hablar de inseguridad

El 12 de septiembre de 2025, al rendir su primer Informe de Gobierno, Silvia Margarita Villalobos, alcaldesa de Teocaltiche, dijo que no hablar de la inseguridad, es una forma de protegerse.

No siempre se puede expresar públicamente lo que todos quisieran decir y no es por falta de interés ni por indiferencia, sino porque también es mi deber cuidar la seguridad de mi familia, de mi equipo y de quienes me rodean.

Desapariciones se triplican en Teocaltiche por pugna entre CJNG y Cártel de Sinaloa

En el último año, las desapariciones en Teocaltiche, Jalisco, se han triplicado

Entre enero y agosto de 2024, hubo seis denuncias por desaparición de personas

En el mismo periodo, pero de 2025, se contabilizaron 21 casos

En 2025, se han localizado a cinco víctimas; en 2024, solo a una

Sin embargo, el Gobierno de Jalisco considera que la situación en Teocaltiche no es tan grave

Edna Montoya, secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco, comentó que sí hay reportes de personas desaparecidas en Teocaltiche; “sin embargo, no hay digamos, ese repunte que usted señala, específicamente en esta zona”.

Probablemente -no quisiera descartarlo, pero probablemente- porque hay mucho temor por parte de las personas para denunciarlo.

El repunte de la violencia y las desapariciones de personas en Teocaltiche está relacionado con la pugna entre dos grupos criminales:

Cártel Jalisco Nueva Generación, asentado en Lagos de Moreno

Cártel de Sinaloa, asentado en Teocaltiche

Cárteles reclutan personas

David Coronado, investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó a N+ que los cárteles requieren muchas personas para operar.

Es el recambio de fuerza de trabajo. Una persona que trabaja produciendo metanfetaminas -que es el fuerte- o fentanilo, tiene un lapso de vida de tres, cuatro, cinco meses de vida.

A otras personas se las llevan por deudas o venganza o para convertirlos en halcones o sicarios.

Javier Espinosa, quien ha trabajado con colectivos de búsqueda desde hace más de 15 años, destacó que en Teocaltiche y en la región los Altos de Jalisco, no hay búsquedas en campo.

Muchas compañeras ya han vivido algunos eventos violentos y se han abstenido. En esta zona de Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, se han abstenido de hacer las búsquedas, hasta la misma autoridad.

Mapa de Teocaltiche

Teocaltiche es un municipio de la región de los Altos de Jalisco, dedicado a la agricultura y producción de artesanías, que colinda con Aguascalientes y Zacatecas.

