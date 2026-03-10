Hay Descuentos en Multas en Jalisco; En Esto Consiste el Programa

Este mes de marzo es el último en que aplicará la sustitución de las placas gratuitas para quienes pagaron el refrendo en el 2025. El primero de abril, los conductores que no cuenten con placas actualizadas se harán acreedores a multas por parte de la Policía Vial. Además, el realizar este trámite ya tendrá un costo de 2 mil 500 pesos.

Al momento, desde que inició este programa, se han sustituido 1 millón 211 mil láminas y se han recaudado, por concepto de refrendo, 1,611 millones de pesos. Por esta razón, el Gobierno de Jalisco invita a los automovilistas que no hayan realizado el trámite a acudir a cualquiera de las oficinas recaudadoras. Los requisitos, ubicaciones y horarios los pueden conocer a través de la siguiente página: https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/

Hay descuentos en multas y recargos de las obligaciones fiscales estatales. Foto: N+

El Gobierno de Jalisco anunció un programa de descuentos en multas y recargos relacionados con las obligaciones fiscales estatales. Este beneficio está disponible tanto en trámites presenciales como en línea, lo que facilita el acceso para los contribuyentes. El programa no contempla la condonación de impuestos; únicamente se aplican reducciones en los montos correspondientes a multas y recargos.

Los descuentos se otorgarán en distintos periodos del año. De marzo a mayo se aplicará un 90% de descuento en recargos y un 100% en multas. Posteriormente, de junio a agosto, el beneficio será del 80% en recargos y del 90% en multas. Finalmente, de septiembre a noviembre, se ofrecerá un 70% de descuento en recargos y un 80% en multas.

¿Qué programa de descuentos fiscales ofrece el Gobierno de Jalisco?

