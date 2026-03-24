Aprueban Destinar Mil Millones de Pesos a SIAPA; ¿Para Qué se Usarán?

Realizan reajuste de mil millones de pesos que van directo a las arcas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, destinados a acciones de mejora en la calidad del agua.

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El Gobierno de Jalisco, a través de un comunicado, aclaró que el recurso en cuestión corresponde al presupuesto para 2026 que había sido asignado a la Comisión Estatal del Agua, el cual asciende a poco más de 3 mil millones de pesos.

El director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, explicó que se realizan acciones en los sistemas de potabilización y que en 8 a 15 meses se esperan resultados importantes en el abasto de agua. Señaló que a corto plazo se busca el saneamiento de la red, algo que podría demorar hasta tres meses, con una mejora paulatina.

Detalló que los tanques de distribución presentan azolve, lo que provoca que, al mezclarse con el flujo, el agua llegue turbia a los domicilios. Además, mencionó que se requieren ajustes, principalmente con buzos, para trabajar dentro del sistema y garantizar que no falte el suministro.

¿Se prevén cortes en el suministro de agua durante los trabajos de saneamiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Advierten que para este procedimiento podría haber suspensión en el servicio durante las próximas semanas.

Llaman a la paciencia de la ciudadanía que actualmente recibe agua sucia en sus hogares. Foto: N+

De la misma manera, Jáuregui Castañeda señaló que en algunas zonas donde existan condiciones para realizar pequeños movimientos en vías de atención, se llevarán a cabo procedimientos que podrían implicar dejar de operar un tanque durante dos o tres días para limpiarlo. Con ello se busca hacerlo más eficiente y permitir mejores condiciones en el suministro.

Llaman a la paciencia de la ciudadanía que actualmente recibe agua sucia en sus hogares. Advierten que con esta primera inversión de capital, las mejoras podrían ser palpables a corto y mediano plazo.

En tanto que, a largo plazo, se vislumbra la renovación del sistema con hasta 70 años de antigüedad, para lo que no se descarta contar con inversión privada.

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