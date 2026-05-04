Detienen a 9 Personas y Aseguran Armas en Operativo en Pueblo Quieto, Jalisco

Agentes investigadores de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social y de Delitos Ambientales de la Fiscalía de Jalisco realizaron un operativo en la zona conocida como Pueblo Quieto, específicamente, en la avenida Inglaterra, entre las calles Lluvia y Tormenta, en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara.

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Primero, el operativo se enfocó en catear tres fincas ubicadas al pie de las vías del tren. A través de la diligencia se confirmó que al interior había drogas, armas cortas y cartuchos, por lo cual hubo siete personas detenidas, entre ellas una mujer. En una de las viviendas se aseguró a cinco de los detenidos, mientras que los otros dos fueron capturados en un segundo domicilio. A ellos se les aseguraron varias dosis de la droga conocida como cristal.

¿Qué ocurrió de manera simultánea durante el operativo en Pueblo Quieto?

De manera simultánea, con maquinaria pesada, fueron retirados al menos cinco cuartos en desuso: tres hechos a base de cartón y madera, mientras que el resto sí contaban con construcción. De acuerdo con información recabada en el sitio, estos no eran habitados, sino que únicamente eran utilizados como punto de venta de droga.

A través de camiones de volteo retiraban todos los escombros para continuar con la limpia de la zona.

A bordo de una unidad blindada de la Fiscalía del estado fueron trasladados los detenidos. Foto: N+

Una cuarta vivienda fue cateada por los agentes investigadores, luego de denuncias de que ahí encontrarían máquinas tragamonedas. Al cumplimentar el mandamiento judicial, aseguraron ocho máquinas de juegos, al menos seis de ellas abastecidas con monedas.

Dentro del domicilio se encontraron a dos hombres que también quedaron detenidos y fueron presentados ante el ministerio público.

Los nueve detenidos fueron llevados ante un agente del ministerio público para su investigación, en tanto que las máquinas fueron procesadas por peritos forenses para su posterior destrucción. La vivienda quedó con sellos de aseguramiento.

Cabe destacar que durante el operativo también se rescató a cinco felinos, que aparentemente serían comercializados.

Redacción N+

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