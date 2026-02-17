Localizan Grilletes en Finca Previamente Intervenida por la Fiscalía en Zapopan

N+ Guadalajara y medios de comunicación internacionales acompañaron a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco, donde fueron localizados grilletes en una casa asegurada por la Fiscalía Estatal.

La prensa viajó desde Alemania más de 15 horas para comprobar los retos a los que se enfrentan madres y padres que buscan a sus hijos.

No se imaginan la magnitud del problema que hay aquí, y dicen ¿Cómo es posible que salgan a buscar y a escarbar para buscar a sus desaparecidos? Es algo que era increíble o lo manejaban de una manera incrédula cuando salían a medios internacionales, como era el Rancho Izaguirre. Indira Navarro, Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

Cabe destacar que la casa explorada en busca de personas desaparecidas ya había sido intervenida por la Fiscalía de Jalisco.

Integrantes de colectivos de búsqueda localizaron grilletes. Foto: N+

Los grilletes con cadenas estaban sujetos con candados a una viga de acero, para inmovilizar a las personas en cautiverio. También se encontraron medicamentos para evitar el dolor y un rosario colgado en la pared.

¿Dónde se encuentra el sitio donde fueron encontrados grilletes con cadenas?

El lugar está ubicado en la zona del Bajío, en Zapopan, donde las autoridades lograron rescatar a seis jóvenes con vida que se encontraban privados de la libertad el pasado 9 de enero. Además, durante el operativo policiaco fueron capturadas cinco personas presuntamente relacionadas con una célula delictiva.

Ahorita al llegar donde sabíamos que hubo gente privada de su libertad y encontrar lo que son estos grilletes, pues se dan cuenta en que esto en verdad existe y que lo podemos comparar con una película de terror, porque esto no es ficción, es la realidad. Indira Navarro, Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, resguardado por la Guardia Nacional, continuó con la búsqueda contigua al Bosque La Primavera, con la seguridad de que encontrarían restos humanos, de acuerdo con reportes anónimos recibidos.

