Vidrios Rotos y un Carro Estrellado: Trabajadora Llega a Supermercado Vandalizado en Guadalajara

La señora Mari, quien trabaja en un supermercado ubicado en una plaza comercial entre las avenidas Circunvalación y Normalistas, de la colonia Colinas de la Normal, en Guadalajara, llegó este 23 de febrero para una jornada laboral regular y descubrió que el lugar estaba vandalizado.

Noticia relacionada: Montículos de Tierra y Autos Calcinados Impiden el Paso a Tapalpa

Con cara de asombro, Mari caminó hasta el establecimiento donde trabaja, percatándose de que estaban los cristales rotos, algunas partes en cenizas y además al menos cinco vehículos dañados en las inmediaciones del supermercado, uno de ellos estrellado en la fachada.

De acuerdo con Mari, fue una odisea conseguir transporte público para poder llegar a su lugar de trabajo.

Hay algunos de los camiones verdes, hay algunos 175, pasó tres veces, pero para acá me trae el 64 y ese no, no pasó. Este... voy a regresarme aquí a la parada, no sé si pase algún taxi o algo que me lleve para mi casa Mari, quien llegó a su lugar de trabajo vandalizado

A pesar de que las autoridades estatales señalaron que este 23 de febrero se restablecería el servicio del transporte público, sólo las líneas del Tren Ligero de Guadalajara funcionaron con normalidad, sin embargo, los camiones pasan con poca frecuencia, mientras que las unidades de Mi Macro se fueron incorporando paulatinamente.

Los paraderos del transporte público mostraban poca presencia de personas esta mañana, en las vialidades también había poca circulación de vehículos, pero algunos usuarios llegaban hasta este lugar con la intención de comprar víveres en el supermercado.

En estos momentos, temor, más que nada temor, porque no sabemos a qué hora puede volver a pasar lo mismo que ayer. Desde ayer en la noche intentamos comprar algo, pero todas las tiendas, todo cerrado, básicamente, pues algo para la mañana y durante el día, no sé, algo de huevo, pan, carne, fruta, verdura Rodolfo Torres, quien salió a buscar víveres con temor

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: