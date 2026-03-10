Bebé de 3 Meses Muere Bajo Resguardo del DIF Tlaquepaque; Esto se Sabe

Un bebé de tres meses de edad falleció bajo resguardo del DIF Tlaquepaque, ubicado en la colonia Vista Hermosa, específicamente en la casa hogar La Esperanza, durante la madrugada del 9 de marzo.

Los hechos ocurrieron cuando el personal del albergue detectó que el menor ya no contaba con signos vitales, y a pesar de que realizaron trabajos de reanimación correspondientes a los protocolos, no fue posible salvarle la vida.

A través de un comunicado del DIF Tlaquepaque, se dio a conocer que el menor presentaba un cuadro de ansiedad por abstinencia; la madre biológica se encuentra en una situación de adicción a drogas, motivo por el cual le fue retirado el menor, así como a su hermana gemela.

El albergue continúa operando con normalidad

De acuerdo con autoridades, el albergue sigue operando con normalidad, luego de una revisión por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Por lo anterior, la directora del Sistema DIF Jalisco, Diana Vargas Salomón, informó que están a la espera de los resultados de la autopsia para saber los motivos del fallecimiento del menor y sobre eso, proceder con el lugar.

“A partir de ahí se hacen recomendaciones si no hay condiciones, entonces lo que se hace es buscar la suspensión del albergue, quien cierra finalmente es Fiscalía, nosotros solamente tenemos la capacidad de suspender actividades que en este momento no han sido las condiciones”, comentó Diana Vargas.

La directora también dio a conocer que de acuerdo con los protocolos que establece la Ley para la Operación de Albergues de Jalisco, estos espacios son supervisados por lo menos una vez al año, en el caso de la casa hogar La Esperanza, no es la excepción, y fue supervisado en 2025 y 2026.

Iliana Gutiérrez / N+

