Exmilitar Amenaza con Detonar Granada en Casa de su Pareja en Tlaquepaque

Un caso de violencia de pareja escaló a un nivel de alto riesgo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, luego de que un hombre amenazara a una mujer con detonar una presunta granada al interior de una vivienda en la colonia Brisas de Chapala.

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El hombre amenazaba con detonar la granada

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de 38 años solicitó ayuda a las autoridades tras ser agredida y amenazada por su pareja. Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato a la finca ubicada sobre la calle Lauro Badillo, al cruce con Nueva York; sin embargo, al arribar, el agresor ya había escapado del lugar.

Durante la inspección, los oficiales localizaron en el interior del domicilio un artefacto explosivo, con el que presuntamente el sujeto había intimidado a la víctima. Ante el hallazgo, se activó un protocolo de seguridad especializado y se solicitó la intervención de personal capacitado para el manejo de este tipo de riesgos.

El exmilitar huyó del lugar y no fue localizado

La zona fue resguardada mientras se realizaban las labores correspondientes para asegurar el objeto, evitando así cualquier peligro para vecinos de la colonia Brisas de Chapala. No se reportaron personas lesionadas durante el operativo.

La mujer fue atendida por personal de la Unidad Especializada en Violencia Intrafamiliar y de Género, quienes le brindaron apoyo y acompañamiento tras lo ocurrido. De manera extraoficial, trascendió que el presunto agresor cuenta con formación militar y presenta conductas violentas recurrentes.

Miguel Zaragoza García / N+

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