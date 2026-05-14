La noche de este jueves se registró una explosión de cilindros de gas LP por fuegos pirotécnicos, en la plaza principal del municipio de Amatitán, Jalisco.

Los hechos ocurrieron mientras se desarrollaban las fiestas patronales del Señor de la Asunción.

Nota relacionada: Incendio Consume Totalmente una Casa de Tlaquepaque

Protección Civil en Jalisco informó que aparentemente chispas provenientes de pirotecnia durante las celebraciones, alcanzaron cilindros de gas LP utilizados en puestos de comida instalados en la zona, lo que derivó en la explosión.

Lesionados

Hasta el momento se reportan decenas de personas lesionadas que están siendo atendidas por personal de salud.

Algunas de ellas en estado grave, a las que ya se realiza su traslado para atención médica.

Información en proceso...

Redacción N+ / Guadalajara

Historias recomendadas: