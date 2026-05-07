Detienen en Coahuila a Presunto Reclutador del Rancho de la Vega en Teuchitlan, Jalisco

Detienen en el estado de Coahuila a presunto reclutador del Rancho de la Vega, en Teuchitlán, Jalisco.

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Fernando “N” está relacionado con posibles actividades de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en el estado de Jalisco, particularmente en la finca localizada en enero de 2025 en el predio conocido como “La Galera”, en la mencionada comunidad de Teuchitlán.

El implicado fue capturado tras varias labores de inteligencia. Foto: FGR

La orden de aprehensión se ejecutó en un inmueble en Ciudad Acuña, donde se corroboró la identidad del sujeto. El Rancho de la Vega está a 2.5 kilómetros en línea recta del Rancho Izaguirre y a 27 kilómetros utilizando la carretera Guadalajara–Ameca. El día de su localización, 38 personas fueron detenidas; sin embargo, 36 de ellas fueron liberadas al demostrarse que eran víctimas de reclutamiento.

¿Qué delitos se le atribuyen a Fernando “N”?

La orden de aprehensión fue girada en contra de Fernando “N” por su posible participación en los delitos de desaparición cometida por particulares, delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas y contra la salud. El señalado fue puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande, Jalisco.

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