Gobierno de Jalisco Apoyará a Familias de las Víctimas del Accidente en Nayarit

El gobernador Pablo Lemus informó que el Gobierno de Jalisco asumirá todos los gastos médicos, funerarios y el traslado de las víctimas en el accidente del autobús que volcó este viernes 1 de mayo en Amatlán de Cañas, Nayarit.

Los hechos dejaron como saldo 11 muertos, 31 lesionados y hay una persona sin ser localizada en la zona de la tragedia, donde se utilizan drones de la Fiscalía del Estado de Nayarit para su búsqueda.

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Se presume que hay una persona desaparecida. Foto: Gobierno de Nayarit

El autobús turístico que volcó fue rentado por familias de la zona del Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque, quienes tenían la finalidad de ir al poblado de El Rosario para disfrutar un día familiar en un balneario de aguas termales.

Hay al menos cuatro menores de edad lesionados

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que entre los lesionados hay al menos cuatro menores de edad. Todos los heridos son jaliscienses, por lo que aseguraron mantener comunicación constante con autoridades de nuestro estado.

El gobernador de Jalisco informó que, con apoyo de SAMU Jalisco, se realizó el traslado para atención médica de los 21 lesionados, de los cuales 20 fueron reportados con urgencias relativas por diversos politraumatismos, mientras que un hombre de 38 años es atendido por una contusión torácica en el IMSS de Tala, donde se reporta grave

Redacción N+

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