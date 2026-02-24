Operaciones Vuelven a la Normalidad en los Aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que las operaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta se encuentran prácticamente normalizadas, luego de dos días en los que se registraron demoras y cancelaciones en diversos vuelos.

Noticia Relacionada: Aeropuerto Internacional de Guadalajara Continúa con Normalidad Tras Bloqueos en Jalisco

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, el organismo detalló que actualmente ambas terminales operan con alrededor del 95% de sus vuelos activos.

¿Cuántas cancelaciones y demoras de vuelos hay?

Este 24 de febrero, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara reporta un 96 por ciento de operaciones en funcionamiento, mientras que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta alcanza un 95 por ciento. En cuanto al estatus puntual, en Guadalajara se contabilizan 11 cancelaciones y 11 demoras programadas, mientras que en Puerto Vallarta se reportan cuatro cancelaciones.

¿Qué hago si mi vuelo aún aparece cancelado?

El GAP precisó que los vuelos que aún aparecen como cancelados forman parte del proceso de reactivación de itinerarios por parte de las aerolíneas, las cuales han restablecido paulatinamente sus rutas nacionales e internacionales. Indicó además que, con excepción de la canadiense Flair Airlines, que continúa en proceso de normalización, el resto de las compañías ya opera con regularidad.

El grupo aeroportuario subrayó que ambas terminales se mantienen como espacios seguros para pasajeros y trabajadores, con presencia permanente de la Guardia Nacional y refuerzos preventivos en materia de seguridad, garantizando la continuidad de los servicios y la atención a los usuarios.

JDRV / N+

Historias Recomendadas: