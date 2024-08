¡Cuidado! Alertan por Hackeo de Cuentas de WhatsApp en Aguascalientes

Estafadores están utilizando WhatsApp para el robo de información de los usuarios, a través de diferentes métodos para obtener códigos de verificación que ayudan a ingresar de manera directa a una cuenta externa. En Aguascalientes suman 16 cuentas hackeadas.

De acuerdo con Michelle Olmos, directora del C5i en Aguascalientes, uno de los métodos más utilizados por los estafadores es el envío de mensajes de texto, donde refieren la llegada de un paquete o bien, sobre la visita de una persona a tu hogar.

Te llegan mensajes de texto de que te han enviado un paquete, no te encontramos en casa, dale click aquí y tú le das click

A través de esto, los estafadores pueden robar datos bancarios, información personal y hasta contactos. Por ello, Michelle Olmos recomienda dudar de los mensajes de números desconocidos. Lo mejor es eliminar el mensaje y bloquear el remitente.

Si un mensaje parece sospechoso, no hay que abrir ni compartirlo. Se puede reportar, eliminar el mensaje y bloquear al remitente. En caso de darle clic a un link, el usuario puede poner su celular en modo avión para cortar la intromisión

La directora del C5i en Aguascalientes recomienda utilizar el doble código de verificación de WhatsApp, sin embargo, esto no garantiza que alguien más tenga acceso a nuestra cuenta vía remota.

Lo único que me garantiza es que nunca me quede sin WhatsApp y por supuesto la recomendación es que lo usemos. Nos sirve bastante para que no perdamos nuestra información

Michelle Olmos, Directora del C5i