Hombre Amarra y Amordaza a su Expareja y Concuño en Guadalajara

En medio de un supuesto arranque de celos, un sujeto amarró y amordazó a su expareja y concuño en la colonia Lagos del Country, en Guadalajara.

Las víctimas fueron liberadas por oficiales de la Policía de Jalisco, quienes, tras el llamado de emergencia, acudieron al domicilio donde el hombre y la mujer permanecían amenazados en uno de los cuartos. El responsable amenazaba con asesinarlos utilizando un hacha.

¿Qué se sabe del responsable?

Al arribo de los oficiales, un familiar les permitió el acceso, localizando a las víctimas. El agresor escapó corriendo y no era la primera ocasión que se tornaba agresivo.

Además de lo anterior, se mencionó que el sujeto presuntamente vende droga. Será la autoridad competente quien se encargue de investigar el caso y dar con el paradero de este hombre.

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