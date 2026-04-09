Balean a Hombre por Defender a su Hija de un Asalto en Zapopan

Un hombre terminó baleado en la colonia Las Arboledas, en Zapopan, tras defender a su hija de 20 años de un asalto.

Así ocurrió el hecho

El hombre, de aproximadamente 45 años, circulaba a bordo de una camioneta en Las Arboledas, cuando en el cruce de la avenida Galileo Galilei y Sagitario, dos sujetos en moto los interceptaron e intentaron despojar a su hija de un celular.

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El padre, al percatarse del atraco y ver cómo los delincuentes apuntaban con un arma a su hija, de inmediato intervino para ponerla a salvo. Fue en ese momento que los delincuentes, al no poder concretar el robo, le dispararon, recibiendo un balazo en la pantorrilla.

¿Cómo se encuentra el hombre?

La agresión fue reportada por ciudadanos que atestiguaron el hecho, movilizándose paramédicos de la Cruz Verde Las Águilas para brindarle la atención necesaria al hombre, el cual es reportado estable de salud.

Policías municipales fueron notificados y aseguraron en el sitio del ataque el vehículo que tripulaban los afectados, en espera de instrucciones del Ministerio Público.

De los agresores únicamente se sabe que, tras herir a su víctima, escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido. Con las características que los afectados ofrecieron a los policías se emprendió un operativo, mismo que desafortunadamente no dio resultados.

Abraham Flores Maciel / N+

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