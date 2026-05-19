Detienen a Dos Personas en Operativos Federales en Guadalajara y Tequila
N+
José “N” y Jorge “N” fueron detenidos durante órdenes de cateo en cinco fincas ubicadas en Guadalajara y Tequila durante un operativo federal.
COMPARTE:
En los operativos federales que se llevaron a cabo de manera simultánea en las colonias Santa Isabel y La Esperanza, en Guadalajara, así como en el poblado de El Salvador, en Tequila, Jalisco, fueron detenidas dos personas.
Nota relacionada: Vinculan a Contralor de Tequila por Usurpación de Funciones; No Tiene Título Universitario
Se trata de José “N” y Jorge “N”, quienes fueron capturados cuando se ejecutaron las órdenes de cateo en cinco fincas de las colonias antes mencionadas. El fuerte dispositivo de seguridad sorprendió a los habitantes de la zona.
En dichas diligencias se aseguraron armas cortas, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, envoltorios con material sintético y con sustancias ilícitas, vehículos de alta gama, equipos telefónicos, insumos químicos y recipientes, además de maquinaria utilizada para el llenado y envasado.
¿Qué autoridades federales participaron en los dispositivos de seguridad?
En los dispositivos de seguridad participaron diversas autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y personal de la Agencia de Investigación Criminal.
Según se informó, los dos hombres detenidos probablemente pertenecen a un grupo delictivo con presencia en Jalisco.
Las Noticias N+
Historias recomendadas: