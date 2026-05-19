Detienen a Dos Personas en Operativos Federales en Guadalajara y Tequila

En los operativos federales que se llevaron a cabo de manera simultánea en las colonias Santa Isabel y La Esperanza, en Guadalajara, así como en el poblado de El Salvador, en Tequila, Jalisco, fueron detenidas dos personas.

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Se trata de José “N” y Jorge “N”, quienes fueron capturados cuando se ejecutaron las órdenes de cateo en cinco fincas de las colonias antes mencionadas. El fuerte dispositivo de seguridad sorprendió a los habitantes de la zona.

Los dos sujetos detenidos pertenecen a una célula delictiva. Foto: FGR

En dichas diligencias se aseguraron armas cortas, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, envoltorios con material sintético y con sustancias ilícitas, vehículos de alta gama, equipos telefónicos, insumos químicos y recipientes, además de maquinaria utilizada para el llenado y envasado.

¿Qué autoridades federales participaron en los dispositivos de seguridad?

En los dispositivos de seguridad participaron diversas autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y personal de la Agencia de Investigación Criminal.

Según se informó, los dos hombres detenidos probablemente pertenecen a un grupo delictivo con presencia en Jalisco.

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