Huracán Priscilla se Fortalece a Categoría 1; Prevén Lluvias y Fuertes Rachas de Viento

Huracán Priscilla se Fortalece a Categoría 1; Prevén Lluvias y Fuertes Rachas de Viento

Se fortalece el huracán Priscila a Categoría 1 y estas son las posibles afectaciones que podría tener en Jalisco.

Huracán Priscila se Fortalece a Categoría 1

Se fortalece el Huracán Priscila en Jalisco. Foto: N+

El huracán Priscilla se ha fortalecido a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. El sistema se localiza a 370 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, desplazándose hacia el noroeste a 7 km/h. Presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 170 km/h, 

Noticia relacionada: Tormenta Tropical ‘Priscilla’; Así Podría Afectar a las Costas de Jalisco

¿Qué pronóstico del tiempo hay en Jalisco?

Con el paso del Huracán Priscila Categoría 1 se pronostican lluvias moderadas a fuertes en las regiones Costera, Sierra y Sur del estado. Las autoridades advierten sobre oleaje elevado de 5 a 6 metros y vientos de 50 a 60 km/h, con posibles rachas de hasta 90 km/h en las zonas costeras.

Guardia Nacional activa Plan DN-III-E

Ante las fuertes rachas de viento, comerciantes tratan de rescatar lo que puedan de sus negocios. Aunque el nivel de alerta es “Peligro Bajo”, se exhorta a la población a mantenerse informada y seguir las siguientes recomendaciones preventivas:

  • Podar árboles que obstruyan cables de energía o representen riesgo.
  • Proteger ventanas con cinta adhesiva.
  • Asegurar objetos que puedan ser lanzados por el viento.
  • Mantener limpios azoteas, desagües y canales para evitar inundaciones.

Autoridades de Protección Civil Jalisco continúa en monitoreo constante del fenómeno. Se recomienda a la población costera mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar actividades marítimas o recreativas durante el paso del sistema.

