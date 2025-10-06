Huracán Priscilla se Fortalece a Categoría 1; Prevén Lluvias y Fuertes Rachas de Viento
Se fortalece el huracán Priscila a Categoría 1 y estas son las posibles afectaciones que podría tener en Jalisco.
El huracán Priscilla se ha fortalecido a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. El sistema se localiza a 370 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, desplazándose hacia el noroeste a 7 km/h. Presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 170 km/h,
¿Qué pronóstico del tiempo hay en Jalisco?
Con el paso del Huracán Priscila Categoría 1 se pronostican lluvias moderadas a fuertes en las regiones Costera, Sierra y Sur del estado. Las autoridades advierten sobre oleaje elevado de 5 a 6 metros y vientos de 50 a 60 km/h, con posibles rachas de hasta 90 km/h en las zonas costeras.
Guardia Nacional activa Plan DN-III-E
Ante las fuertes rachas de viento, comerciantes tratan de rescatar lo que puedan de sus negocios. Aunque el nivel de alerta es “Peligro Bajo”, se exhorta a la población a mantenerse informada y seguir las siguientes recomendaciones preventivas:
- Podar árboles que obstruyan cables de energía o representen riesgo.
- Proteger ventanas con cinta adhesiva.
- Asegurar objetos que puedan ser lanzados por el viento.
- Mantener limpios azoteas, desagües y canales para evitar inundaciones.
Autoridades de Protección Civil Jalisco continúa en monitoreo constante del fenómeno. Se recomienda a la población costera mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar actividades marítimas o recreativas durante el paso del sistema.
