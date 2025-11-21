Incendio en Supermercado de Ixtapa, Puerto Vallarta Causa Alarma por Cercanía con Gasolinera

En información de último momento, un incendio se registra al interior de una tienda de supermercado ubicada en la delegación Ixtapa, en el municipio de Puerto Vallarta.

Debido a la intensidad del fuego, los clientes que se encontraban en el establecimiento fueron desalojados de inmediato para evitar riesgos, mientras que una columna de humo denso y oscuro se eleva desde la zona, siendo visible a varios kilómetros de distancia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos ya trabajan en el lugar para contener las llamas. El siniestro preocupa a las autoridades debido a la cercanía del supermercado con una gasolinera, por lo que se mantiene un operativo preventivo en los alrededores.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Las causas del incendio aún no han sido confirmadas.

Información en desarrollo.

Las Noticias N+

