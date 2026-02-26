Cuatro Vehículos Terminan en Llamas Durante la Noche en Guadalajara; Esto se Sabe

En un lapso no mayor a cuatro horas, Guadalajara volvió a vivir una nueva ola de actos vandálicos con un total de cuatro vehículos que acabaron calcinados, ya sea total o parcialmente.

El primer incendio provocado ocurrió en el cruce de las calles Andrés Terán y Jamaica, en la colonia Niños Héroes. Ahí una camioneta de reciente modelo, que se encontraba debidamente estacionada, sufrió un daño parcial en la parte delantera luego de que vecinos relataran cómo dos sujetos llegaron al sitio y, en un acto de maldad, le prendieron fuego para después escapar corriendo.

Aproximadamente, dos horas después, dos vehículos más fueron objeto del mismo atentado. Uno de ellos tuvo lugar en el cruce de la calle Panamá y Nuez, en la colonia Jardines de la Cruz. Este fue otro vehículo tipo sedán, también debidamente estacionado, al cual sujetos le rociaron combustible en la parte baja, haciendo que las llamas alcanzaran prácticamente toda la carrocería.

Reportan incendios de manera simultánea

Otro auto, de manera simultánea, también fue objeto de un acto vandálico en el que los responsables le prendieron fuego al área del motor. En este caso, una oportuna intervención de los vecinos evitó que las llamas se propagaran al habitáculo.

Finalmente, al filo de las 4:00 de la madrugada, sobre la calle Hacienda de Santiago, de la colonia San José Río Verde, otro auto acabó reducido a cenizas. La cinemática, en este caso, evidenciaba también que el incendio fue producto de un acto de vandalismo. Testigos aseguraron que el causante fue un sujeto que logró escapar a bordo de una moto.

