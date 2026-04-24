Instalarán Nuevos Radares de Fotoinfracción en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La instalación de nuevos radares de fotoinfracción en la Zona Metropolitana de Guadalajara fue confirmada por autoridades estatales como parte de una estrategia para reducir accidentes viales y mejorar la seguridad en las principales avenidas.

Noticia Relacionada: Cámaras de Fotoinfracción en Puntos Estratégicos Acechan a Conductores en Jalisco; Estas Son

¿Dónde se intalarán los nuevos radares de fotoinfracción?

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad informó que serán colocados un total de siete nuevos dispositivos; tres sobre la avenida Lázaro Cárdenas y cuatro más en la carretera a Chapala, específicamente en tramos de jurisdicción estatal. Estas vialidades han sido identificadas como puntos de alta incidencia en accidentes automovilísticos.

El objetivo principal de esta medida es disminuir en un 42% las muertes derivadas de accidentes viales, así como reducir en un 24% las lesiones graves. Las autoridades consideran que el uso de radares contribuye a inhibir el exceso de velocidad, uno de los factores más recurrentes en los percanses viales.

Los radares estarán listos para operar durante el Mundial del 2026

Se informó también que estos nuevos radares estarán listos para operar en el contexto del Mundial de 2026, evento para el cual se espera un incremento considerable en la movilidad dentro de la ciudad. Se informó que se dará aviso oportuno a la ciudadanía antes de que comiencen a funcionar.

Actualmente, en el Área Metropolitana de Guadalajara se cuenta con un total de 67 radares de fotoinfracción activos, distribuidos en distintos puntos estratégicos. Con esta ampliación, se busca reforzar el monitoreo vial y generar mayor conciencia entre los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad.

Iliana Gutiérrez / N+

Historias Recomendadas: