Joven Muere Ahogado Cuando Intentaba Rescatar a su Perrito

Un paseo con su perro terminó en tragedia. La tarde del domingo 7 de julio, un joven murió ahogado mientras se divertía con su perro de nombre Duke en un predio cercano al fraccionamiento Valle de Tejeda en Tlajomulco. La mascota cayó a un cuerpo de agua, por lo que su propietario intentó rescatarlo sin tener éxito.

De acuerdo con los reportes, vecinos de la zona intentaron auxiliarlo, pero desafortunadamente el muchacho de aproximadamente 25 años y su mascota murieron ahogados.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes tras realizar maniobras durante varias horas lograron rescatar el cuerpo del joven, sin embargo no hallaron a la mascota, pues señalaron que posiblemente se quedó atorada en el fondo.

¿Cómo se formó el pozo en donde murió el joven en Tlajomulco?

El pozo fue realizado con maquinaria para obtener material para construcción, sin embargo, debido al temporal de lluvias se llenó de agua sin que se pudiera observar con claridad la profundidad de este, además de que muy probablemente se encuentre enlodado, lo que complicó más que el joven de oficio panadero pudiera salir del lugar.

Autoridades recomiendan no ingresar a un cuerpo de agua si no se conoce. Aunque el cuerpo del joven sí lograron extraerlo, lamentablemente su mascota no fue posible rescatarla.

