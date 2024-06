¡En el Abandono! Así es el Fraccionamiento donde Vivía Kaleth, el Menor Asesinado por su Madre

Venta y consumo de drogas, basura en cada esquina, edificios abandonados y áreas de recreación en total abandono mantienen en condiciones deplorables el fraccionamiento Los Cántaros.

Está ubicado al sur de la Zona Metropolitana, al norponiente de Tlajomulco de Zúñiga, uno de los fraccionamientos más alejados de la cabecera municipal.

Sus calles han sido constantemente escenario de hechos violentos, la mayoría vinculados de una u otra manera con el consumo de drogas.

El pasado 7 de junio, el niño Osvaldo Kaleth fue asesinado a golpes, presuntamente a manos de su madre, quien, según familiares, había recaído en las adicciones.

Cuatro días después, el 11 de junio, un joven de unos 19 años fue encontrado sin vida dentro de uno de los tantos departamentos abandonados, presentando varios golpes por contundentes. Según vecinos, ese lugar era punto de reunión para el consumo de sustancias prohibidas.

Pero la situación no es nueva. En 2019, un sujeto asesinó de un golpe en la cabeza a su hijastro, un menor de apenas un año y ocho meses de edad.

Pese a esto, los operativos interinstitucionales de vigilancia de los tres órdenes de gobierno prometidos son imperceptibles para los habitantes de ese municipio.

Mucha inseguridad, el gobierno nomás brilla por su ausencia, la policía igual y no hay rondines de vigilancia, pero ¿de qué sirven? Una vez me revisaron pensando que yo era de aquellos, pero no, les dije ¿qué les pasa? ¿Dónde están los delincuentes? No andan, pues qué les pasa