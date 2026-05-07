Suspenden Servicio de Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara por Falla en Suministro de Energía

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) publicó a través de sus redes sociales que el servicio de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara fue suspendido debido a una falla en el suministro de energía.

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De acuerdo con el Siteur, personal técnico ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la brevedad, sin embargo, no se informó el horario en que la Línea 4 regresará a la circulación.

Avanza mantenimiento y modernización de estaciones

Por otra parte, el Siteur anunció que las acciones de mantenimiento y modernización en estaciones del Tren Ligero de Guadalajara avanzaron, por lo que continúan los trabajos de reparación, rehabilitación y sustitución de elevadores y escaleras eléctricas.

Cabe señalar que para los usuarios que cuentan con alguna discapacidad visual, motora o con movilidad reducida, pueden solicitar un acompañante para sus traslados en el Centro de Atención a Pasajeros. Se trata de un servicio que está disponible de lunes a domingo de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mientras que el horario de atención para agendarlo es de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Redacción N+ Guadalajara

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