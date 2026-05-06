Laboratorio Clandestino Desmantelado en Zapopan Surtía Falsos Medicamentos en México



El laboratorio clandestino desmantelado en la colonia Valle del Fortín, en Zapopan, surtía “pseudomedicamentos” a nivel nacional.

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En el lugar, se atendía entre siete y diez pacientes al día y operaba desde hace dos años.

Este lugar, localizado el pasado 1 de mayo, tenía capacidad para producir 10 mil cápsulas diarias y 5 mil soluciones intravenosas que eran distribuidas a otros estados del país con licencia apócrifa y sin responsable sanitario, informó el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, José Antonio Muñoz Serrano.

José Antonio Muñoz Serrano, Comisionado COPRISJAL dijo “Encontramos todo el equipo necesario para la producción de medicamentos y para soluciones intravenosas, soluciones para la aplicación de las personas. Encontramos tejidos en malas condiciones y con carencia de las condiciones para la conservación adecuada.”

Laboratorio clandestino producía hasta 10 mil cápsulas diarias. Foto: Fiscalía del Estado

De acuerdo con Muñoz Serrano, en el lugar se fabricaban pseudomedicamentos milagro etiquetados para supuestamente prevenir cáncer, COVID-19 y otras enfermedades.

Además, operaba farmacias y consultorios en el área metropolitana donde se aplicaban estas sustancias ilegales. Al momento han sido clausuradas dos: una ubicada en Zapopan y otra en Tlajomulco de Zúñiga.

Según José Antonio Muñoz Serrano, Comisionado COPRISJAL, estas farmacias tienen una característica: en la parte trasera, después de donde se encuentra el medicamento a la venta, hay camillas para recibir a las personas y aplicarles soluciones con estos productos.

¿Qué se sabe sobre los responsables del laboratorio clandestino de Zapopan?

En el laboratorio clandestino no se encontró al responsable sanitario ni el aviso de funcionamiento. Al momento, no hay detenidos.

Los funcionarios de salud informaron que, al obtener la base de datos de la empresa, las autoridades identificaron clientes y ubicaciones de más farmacias ligadas a esta red. Con esa información se desmantelaron otros dos laboratorios clandestinos en Zapopan y en la colonia Providencia, en Guadalajara.

Redacción N+ Guadalajara

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