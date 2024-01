Lleva Pistola de Balines a la Escuela y Genera Movilización Policiaca en Guadalajara

Momentos de pánico e incertidumbre se vivieron al interior de la Universidad Tecnológica de Jalisco, ubicada en la colonia Miravalle de Guadalajara, ya que se reportó que un alumno estaba presumiblemente armado, lo que provocó una intensa movilización.

Estudiantes informaron a la dirección de la institución, ubicada sobre el cruce de las calles José Luis Jiménez y 12 de Diciembre, que un joven presuntamente portaba un arma de fuego; por lo que se solicitó la presencia de policías municipales, quienes realizaron una inspección al alumno señalado.

Ismael Ramírez, comisario regional de la Policía de Guadalajara, explicó:

Se continúa con la inspección en el lugar y se localiza una mochila; al interior se localiza una marcadora de deporte extremo, semejante a un arma, de igual manera intentamos localizar a algunos alumnos que lo pudieran señalar de algún tipo de situación que se hubiera presentado, de lo cual no fue localizado nadie que lo señalara como tal

A manera de prevención, los alumnos fueron evacuados del aula donde se encontraba el estudiante señalado, lo que generó alerta entre el plantel educativo.

Un estudiante universitario expresó:

Eran como 9:30 y empezaron a desalojar el edificio, pero no nos decían nada, nada más empezaron a salir los de ese grupo o ese edificio y a nosotros al entrar al aula nos dejaron adentro y nos dijeron que había probabilidades de un posible tiroteo y entonces no nos dejaron salir, hasta después de 40 minutos nos empezaron a evacuar y ya suspendieron clases de esos edificios

En el plantel educativo ningún alumno reportó al portador por agresión o amenazas, y tampoco se escucharon detonaciones de arma de fuego. Por lo tanto, el Ministerio Público determinó que no había ningún delito que perseguir, pues la marcadora tampoco estaba abastecida de balines.

No, ya tratamos de corroborar con varios alumnos y refieren que no, que no hubo como tal amenazas de ninguna naturaleza, únicamente uno que lo había avistado y de ahí empezó a hacerse el rumor