30 Viviendas Inundadas en Jocotepec Tras Fuerte Lluvia; Seis Familias lo Perdieron Todo

La intensa lluvia que cayó la noche del 15 de septiembre provocó serias afectaciones en el municipio de Jocotepec, particularmente en la comunidad de Nextipac, donde al menos 30 viviendas quedaron bajo el agua.

6 Familias perdieron su patrimonio tras fuertes inundaciones en Jocotepec

De acuerdo con reportes de las autoridades locales, seis familias lo perdieron todo tras la inundación que alcanzó niveles críticos dentro de sus hogares. Vecinos afectados continúan realizando labores de limpieza para tratar de recuperar parte de lo que el agua dañó.

Personal de Protección Civil y del Ayuntamiento de Jocotepec mantiene recorridos en la zona para hacer un balance completo de los daños, así como para coordinar apoyos a las familias damnificadas.

Los habitantes han solicitado atención inmediata y soluciones definitivas ante las constantes inundaciones que sufre la comunidad en temporada de lluvias.

