Localizan 6 Cuerpos en Predio de Ojuelos, Jalisco a 4 Kilómetros de Zacatecas

Abandonaron los cuerpos de seis personas en un predio de la comunidad de Morenitos, en Ojuelos, Jalisco, a cuatro kilómetros del estado de Zacatecas.

Se trata de cuatro hombres y dos mujeres que, según la Fiscalía, habrían sido ultimados y encontrados desde el pasado domingo en un predio del municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas, a 33 kilómetros del punto donde fueron localizados este martes.

¿Qué avances hay en la identificación de los cuerpos?

Se estableció que incluso los medios locales de aquella entidad dieron a conocer el hallazgo. Los cuerpos yacían en un tramo carretero; por lo menos la ropa de una de las víctimas coincide con los cuerpos abandonados este martes, aunque los peritajes continúan para determinar la identidad de todos los fallecidos.

Se dijo que los cuatro hombres y las dos mujeres estaban envueltos en bolsas plásticas y presentaban severas huellas de violencia.

