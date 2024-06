Hallan Pozo Lleno de Restos Humanos en Tlajomulco de Zúñiga

En la colonia Ojo de Agua en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue encontrada otra fosa clandestina. Al momento se han localizado diversas bolsas negras con restos humanos

Unen esfuerzos los colectivos Madres Buscadoras de Sonora y Madres Buscadoras de Jalisco para localizar a los que alguna vez salieron de su hogar y no regresaron.

Ahora fue en un predio de la colonia Ojo de Agua en el municipio de Tlajomulco donde localizaron restos humanos.

Ceci Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo que los restos encontrados corresponderían a al menos tres personas.

Encontramos un pozo que tenía al menos pensamos 10, 12 metros de profundidad, dos de ancho, tenía un costal de 1,500 kilos que tenía unas bolsas negras con restos humanos, no sabemos la cantidad, la autoridad dice que uno. Yo creo que son más de tres, menos de tres no pueden ser porque eran tres y no podían cargar la bolsa.