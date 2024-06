Madre Busca a su Hijo Que Viajó a Nuevo León a Pedir Trabajo Pero Nunca Volvió

Juan Carlos Flores Barajas desapareció cuando buscaba mantener su empleo de operador de transporte de carga.

En mayo pasado, una empresa de transportes instalada en Guadalajara lo envió a Nuevo León para que firmara un contrato y posteriormente regresara a Jalisco conduciendo un tráiler.

Su madre, Martha Alicia, relata que en Monterrey le negaron el contrato a su hijo y él tuvo que regresarse por cuenta propia.

Angustiada, detalla que lo último que supieron de él fue cuando estaba en el municipio de Villa de Arista, San Luis Potosí.

En la última llamada, Juan Carlos les dijo que iría a un retén de militares a pedir ride a Guadalajara.

El 29 de mayo le perdieron la pista.

"Que me hicieran favor de si me pudieran ayudar a localizarlo, no sé andará de pordiosero, andará caminando, no sé la verdad no sé ni donde buscarlos..."