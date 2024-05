Madre Buscadora Muere sin Encontrar a sus Hijos; Fue Atropellada por Conductor Alcoholizado

Araceli Hernández, madre buscadora, murió sin encontrar a sus hijos fue atropellada el pasado sábado 25 de mayo en el Periférico Sur de Guadalajara, presutamente, el responsable conducía bajo los efectos del alcohol.

En agosto de 2017, Vanesa Veneranda y Manuel Alejandro desaparecieron con dos días de diferencia.

Desde entonces, Araceli se unió a colectivos. Con palas, picos, machetes y la varilla 'vidente', de la tristeza y la incertidumbre, sacó fuerza para buscarlos bajo el incensante sol en predios en obra negra, terrenos baldíos y barrancas

Su trabajo en fosas clandestinas se convirtió en el alivio para otras madres.

Es un proceso que caminas, caminas, buscas y buscas con la esperanza de encontrarlos, verdad, y al final de cuentas te das cuenta que no son los tuyos

La noche del sábado, Araceli, fundadora y líder del colectivo 'Madres Rastreadoras de Corazones Guadalajara', acompañaba a su esposo que con una pipa realizaba riego en el camellón de Periférico Sur y abastecía agua a la estación de Mi Macro Periférico, a la altura de Santa María Tequepexpan.

Justo cuando ella descendió, un vehículo conducido presumiblemente a exceso de velocidad y bajo los influjos de bebidas embriagantes los embistió, perdiendo la vida al instante.

Este domingo, familiares y amigos le dieron el último adiós en una funeraria de Avenida Washington.

Y queda una petición para otras madres que saben del dolor de la ausencia.

Si yo no he encontrado a mis hijos, pero he encontrado personitas de otras madres con esta pena, otras personas van a encontrar a los míos

Araceli Hernández, madre buscadora fallecida en accidente vial