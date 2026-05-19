Aseguran 345 Animales de Fauna Silvestre en Tianguis El Baratillo en Guadalajara, Jalisco

Las autoridades aseguraron 345 animales en la zona conocida como El Baratillo, en Guadalajara, y de acuerdo con información del ayuntamiento de Tlajomulco, actualmente están colaborando con instancias federales para realizar estos operativos.

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En este operativo participó la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En esta ocasión fueron asegurados 345 ejemplares vivos de fauna silvestre, tanto especies nacionales como exóticas.

¿Qué especies fueron aseguradas?

Entre las especies rescatadas destacan diversas aves, serpientes, mamíferos como zorros, además de polluelos de aguilillas, búhos, así como escorpiones y otros artrópodos.

Los animales fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, donde actualmente reciben valoración médica, atención especializada y revisiones físico-clínicas.

De acuerdo con los primeros diagnósticos, varios de los ejemplares presentan condiciones delicadas de salud. Entre los principales problemas detectados se encuentra deshidratación, bajo peso y signos de deterioro físico, por lo que el personal trabaja en su estabilización.

Finalmente, las autoridades federales ya realizan las gestiones necesarias para definir el destino de estos animales, con la finalidad de reubicar a aquellos que, una vez recuperados, tengan posibilidades de sobrevivir fuera del cautivero.

Cabe mencionar que por estos hechos, hasta ahora no se tiene reporte de personas detenidas.

Edith de León / N+ Guadalajara

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