Matan a Custodios Cuando Abastecían Cajeros y Roban Más de 7 Millones de Pesos

Dos custodios de una empresa de valores fueron acribillados a balazos cuando abastecían cajeros automáticos de una sucursal bancaria ubicada sobre la calle Longinos Cadena al cruce de Othón Blanco Cásares en la colonia Lomas de Polanco al sur de Guadalajara.

Los delincuentes, según la Fiscalía, se apoderaron de la exorbitante cantidad de 7 millones 800 mil pesos.

El millonario robo ocurrió la mañana de este miércoles 14 de febrero. "Tiangüeros" que instalaban sus puestos en la zona comercial fueron testigos de la violencia, incluso uno de ellos fue alcanzado por las balas de los delincuentes.

Yo estaba ahí parada y nada más oí palomitas, y hasta me caí con el alambre, pero don Manuel, el que me trae del sitio, me dijo: "Véngase".