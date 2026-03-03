Menor Dispara a Niño de 12 Años en Guadalajara porque No lo Dejó Jugar Futbol

Un niño de 12 años presentó una herida causada por un impacto de bala, luego de que otro menor de la misma edad, le disparó con un arma de fuego tras presuntamente haberle negado jugar futbol en unas canchas ubicadas en la colonia Miravalle, en Guadalajara.

Noticia relacionada: Conductor de Transporte Público que Atropelló a Niño en Guadalajara está Detenido

Los hechos ocurrieron en unas canchas de futbol que se encuentran en las confluencias del Mercado de Tablitas, ubicado sobre la calle Artes Plásticas #549. Cuando un grupo de menores estaban jugando a este deporte, otro niño llegó y les preguntó que si podía jugar, sin embargo, cuando uno de los presentes le negó esta oportunidad, el infante sacó una pistola y le disparó en el brazo.

¿Cómo se encuentra el niño herido de bala?

Después de los hechos, el menor herido fue llevado a la Clínica 92 del IMSS, que se encuentra sobre la Av. Gobernador Luis G. Curiel, en la misma colonia de Miravalle.

De acuerdo a las autoridades, la salud del menor no es delicada, ya se reporta como estable, a pesar de que la bala entró y salió por el brazo.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha informado acerca del menor que portaba un arma, así como tampoco se ha dado a conocer si éste fue retenido por las autoridades, ni cuál será su situación legal.

Miguel Zaragoza / N+

Historias recomendadas: