Último Día de Clases en Jalisco Será el 5 de Junio; SEP Modifica Calendario Escolar por Mundial

El Secretario de Educación Pública del Gobierno de México, Mario Delgado, informó que el calendario escolar se modificó para que las clases terminen el 5 de junio por motivo del Mundial 2026, incluyendo el estado de Jalisco.

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Esto significa que los alumnos de escuelas de educación básica en Jalisco concluirán el calendario escolar el 5 de junio, por lo que tendrán un periodo vacacional de poco más de dos meses.

Las labores administrativas terminarán el 12 de junio, mientras que habrá una semana de Consejo Técnico con los docentes para preparar el siguiente ciclo escolar el 12 de agosto.

¿Cuándo será el regreso a clases?

De acuerdo a Mario Delgado, se tiene previsto que el regreso a clases sea el 31 de agosto. Sin embargo, la realización del Mundial 2026 no es el único motivo del adelante de las vacaciones, sino también por la ola de calor que se vive en la actualidad y que perdurará hasta julio.

Hasta el momento el Secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, no ha informado acerca de posibles modificaciones específicas en el estado, sin embargo, se está a la espera de cualquier comunicado oficial.

Redacción N+ Guadalajara

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