Ciclista Muere Tras Ser Arrollado por un Camión de la Ruta 360 en Guadalajara

Un ciclista, de aproximadamente 35 años, murió luego de ser atropellado por el conductor de un camión del transporte público de la ruta 360.

Esto se sabe del accidente

El hecho ocurrió sobre la avenida Pablo Valdez, al cruce con Rita Pérez de Moreno, en la colonia San Juan Bosco, en Guadalajara.

De acuerdo con testigos, las llantas delanteras y traseras de la unidad pasaron por encima del infortunado. A pesar de que algunos de los vecinos intentaron detener al conductor, éste huyó en fracción de segundos.

El ciclista, que pedaleó por última vez, vestía playera azul y pantalón oscuro. Nadie lo identificó como habitante del lugar. De acuerdo con la asociación Bici Blanca Guadalajara, con la muerte de este hombre suman siete ciclistas fallecidos en lo que va del año en el Área Metropolitana de Guadalajara.

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