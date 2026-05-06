Mujer es Atacada con Machete por su Exesposo en Tonalá; Tenía Orden de Restricción

Una mujer de 32 años fue atacada con un machete por su exmarido, el hecho ocurrió sobre la calle Justicia al cruce de Tierra y Libertad, en la colonia La Jauja, en Tonalá.

La agresión ocasionó gran movilización por parte de policías del estado de Jalisco y de Guadalajara, así como de elementos de la Defensa y personal que atiende violencia con perspectiva de género.

¿Qué se sabe del ataque?

La mujer ya contaba con orden de restricción contra su exesposo, sin embargo, en esta ocasión se las ingenió para acercarse a la víctima y atacarla dentro de una casa en la colonia La Jauja.

El responsable la hirió a la altura del cuello, afortunadamente, la lesión no pone en riesgo la vida de la mujer. Tras la agresión, el causante escapó con rumbo a la carretera libre a Zapotlanejo.

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