Vinculan a Proceso a Mujer Acusada de Quemar y Asesinar a su Pareja en Guadalajara

Una mujer identificada como Roxana ‘N’, fue vinculada a proceso tras ser acusada como la responsable de haber quemado y asesinado a su pareja, un hombre que fue localizado sin vida el 11 de abril en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara

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De acuerdo con investigaciones, Roxana ‘N’ y el ahora fallecido eran pareja y vivían en un domicilio de la colonia antes mencionada, en donde sostuvieron una discusión en la vía pública.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Después de la discusión, la mujer habría golpeado al hombre y amenazado con quemarlo vivo, posteriormente, ingresaron al domicilio y, ahí, la acusada le habría causado la muerte entre el 9 y 11 de abril.

Después de que la familia del hombre no supiera de él, acudieron a buscarlo, y cuando lo localizaron, las autoridades señalaron que contaba con aproximadamente 48 horas de evolución cadavérica.

El hombre fue encontrado con quemaduras en la mayor parte del cuerpo, mientras que la necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue por asfixia de monóxido de carbono.

Desde que se realizó su hallazgo, comenzaron las investigaciones. La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales de la Fiscalía de Jalisco, identificó como presunta responsable de la muerte del hombre a Roxana ‘N’, quien recientemente fue detenida a través de una orden de aprehensión.

Además de haber sido vinculada a proceso por el delito de parricidio, permanecerá seis meses en prisión preventiva oficiosa mientras se concluyen las investigaciones.

Priscilla Velasco / N+

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