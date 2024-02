Mujer Muere Brutalmente Golpeada por su Hijo; Nunca Quiso Denunciarlo

No era la primera vez que le propinaba una brutal golpiza a su madre. Vecinos de la colonia Lagos de Oriente en Guadalajara, dijeron que la violencia que "El Beto" ejercía contra quien le dio la vida, era cosa de todos los días.

Es que ella lo protegía mucho, aunque fuera así lo protegía. Le decíamos, porque estaba mal lo que pasaba y, de hecho, su hija también le decía que eso no estaba bien y le decía ya vete. A lo mejor para no tener problemas, como que por tanto el amor, yo creo, de su hijo pues permitió todo eso.

El miércoles 7 de febrero, según dijeron los testigos, en otro más de sus arranques de ira, le puso el peor de todos los azotes. La mujer de 72 años fue trasladada en estado grave a un puesto de socorros con severas heridas en todo su cuerpo.

Ayer me tocó ver que se la pensaba ella para entrar porque el muchacho gritaba mucho, la señora ya casi no oía, eso era como a eso de las cuatro y media de la tarde. Ya hasta después que yo no me retiré de aquí supe que la había golpeado, que ya la había golpeado eh, pero pues sí, ahora sí, pos le dio hasta que se cansó, a la señora.